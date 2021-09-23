Что делать, если вас укусила гадюка: объясняет биолог Павел Глазков

В теплые осенние дни приятно наслаждаться вылазками на природу, тем более, что в сентябре она радует нас своими дарами. Однако во время сбора диких ягод и грибов вы рискуете встретиться с опасной гадюкой — именно сейчас змеи начинают концентрироваться в местах своей будущей зимовки. Как правильно себя вести, чтобы не получить укус, и что делать, если вам все-таки не повезло, ФАН узнал у биолога, автора популярного YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павла Глазкова.

Эксперт советует быть особенно внимательным, если температура воздуха прогревается до 15 градусов, а за урожаем голубики или брусники вы отправляетесь в песчаный край, болота. Места вырубки леса, всевозможные возвышенности и пеньки, возле которых растут ягоды, — опасные зоны, где нужно оглядеться, прежде чем тянуть куда-то руки.

«Гадюки сейчас с радиуса примерно трех, а иногда и пяти километров сползаются в сухие и высокие места, где они потом будут зимовать в норах. В одну нору, бывает, заползает до десятка гадюк — они зимуют такими скоплениями. А сейчас, пока теплая осень, они выползают наверх и прогревают свое тело перед зимовкой. Весной их можно встретить, когда температура поднимается выше десяти градусов, а осенью — это где-то градусов 15 должно быть, при отсутствии холодного ветра», — рассказывает Павел Глазков.

Гадюки, как утверждает биолог, — змеи не агрессивные и достаточно пугливые. Животное старается быстро уползти, если к ней кто-то приближается, и кусает только в крайнем случае — если на нее неожиданно наступили или резко задели рукой. В случае такой неудачи на вашей коже останутся две характерные и хорошо видимые красные точки от зубов змеи с ядовитыми железами. И пусть ситуация звучит страшно, первое, что нужно сделать после укуса гадюки, — оставить панику и крики.

«Вот она вас тяпнула — все, факт свершился. Ни в коем случае не паникуем и сразу же начинаем высасывать яд, причем это нужно сделать желательно в первые 30 секунд. Потому что яд локально находится в месте укуса и организм его блокирует, пытается удержать, а примерно через минуту организм не справляется и яд начинает распространяться по всему телу. За счет этого можно вытянуть из себя до 50% яда, причем это очень важно, если гадюка укусила ребенка. Так вы реально можете спасти ему жизнь, потому что если гадюка кусает ребенка до пяти лет, то у него небольшая масса тела и объем яда змеи может привести к летальному исходу», — пояснил собеседник агентства.

npsochi.ru / ФГБУ Сочинский Национальный Парк

Змеиный яд, по словам Глазкова, можно либо сплевывать, либо глотать, ведь это белок, который успешно растворяется желудочным соком, не принося никакого вреда. Миф о том, что яд может попасть в кровь через ранки во рту, — недействителен. По законам физики во время процесса там создается безопасный вакуум.

«Не надо кричать и тем более — бежать. Потому что если вы это делаете, то у вас учащается сердцебиение, а в кровь выбрасывается адреналин, тем самым начинается быстрое распространение яда по организму. Вы идете спокойно, потихонечку, и ваши почки начинают его нейтрализовать. Сразу начинаем обильно пить воду, пытаясь тем самым облегчить им работу, — советует Павел Глазков. — Если у вас есть антигистаминное средство, то выпейте, потому что самое опасное — если у вас начнется аллергическая реакция и может случиться отек Квинке. Часто люди погибают именно из-за аллергической реакции на яд, а не самого действия яда. У гадюки он не настолько смертельно опасен, а вот аллергию может спровоцировать».

Если в поход на природу вы захватили с собой но-шпу, то идеальным будет принять и ее: одну таблетку — ребенку, две штуки — взрослому. Это необходимо для того, чтобы предварить спазмы, ведь когда яд начнет всасываться в кровь, то появится тошнота и рвотный рефлекс. Это будет изматывать вас, пока вы выходите из леса и возвращаетесь в населенный пункт или город.

«После того как вы вышли к населенному пункту, можно отлежаться, если самочувствие нормальное. То есть принять максимально горизонтальное положение и побыть в спокойном состоянии, организм сам справится. Если чувствуете ухудшение состояния, то, конечно, надо обратиться к врачу», — подытожил биолог.

Ранее Павел Глазков рассказал ФАН, опасаться ли в окрестностях Петербурга и Ленобласти встречи с ядовитыми пауками. По словам исследователя, по-настоящему опасные членистоногие — вида черная вдова — водятся в южной части России, например, в Крыму.