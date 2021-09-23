Журналисты Axios узнали о планах Байдена посетить саммит G20 в октябре

Вашингтон, 23 сентября. Президент США Джо Байден планирует посетить саммит «Группы двадцати» в Риме в октябре, сообщает портал Axios.

Источники издания выяснили, что перед саммитом G20 Байден посетит город Глазго в Шотландии, где запланировано проведение 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Саммит G20 пройдет в итальянской столице 30 и 31 октября.

Ранее пресс-служба Белого дома анонсировала встречу Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона в Европе в конце октября. Где именно состоятся переговоры, в Вашингтоне не уточнили. Пресс-секретарь Джен Псаки также рассказала о телефонной беседе Байдена и Макрона, которая прошла «в дружеском тоне».