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Журналисты Axios узнали о планах Байдена посетить саммит G20 в октябре

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 11:16
Политика
Журналисты Axios узнали о планах Байдена посетить саммит G20 в октябре
Global Look Press  /  Stefani Reynolds

Вашингтон, 23 сентября. Президент США Джо Байден планирует посетить саммит «Группы двадцати» в Риме в октябре, сообщает портал Axios.

Источники издания выяснили, что перед саммитом G20 Байден посетит город Глазго в Шотландии, где запланировано проведение 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Саммит G20 пройдет в итальянской столице 30 и 31 октября.

Ранее пресс-служба Белого дома анонсировала встречу Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона в Европе в конце октября. Где именно состоятся переговоры, в Вашингтоне не уточнили. Пресс-секретарь Джен Псаки также рассказала о телефонной беседе Байдена и Макрона, которая прошла «в дружеском тоне».

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