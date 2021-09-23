Депутат Морозов назвал из ряда вон выходящим событием санкции США против россиян

Москва, 23 сентября. Депутат Госдумы Антон Морозов раскритиковал санкции США, которые Вашингтон намерен ввести персонально против ряда россиян.

Как отметил парламентарий, меры против высокопоставленных лиц являются плохим примером и могут дестабилизировать обстановку в мире. В ответ на действия США другие страны могут ввести аналогичные меры против Вашингтона.

«Это из ряда вон выходящее событие. Оно, я думаю, подает плохой пример для других государств, которые, возможно, тоже захотят вводить санкции, но против американских чиновников. В целом это будет дестабилизировать международную обстановку», — цитирует депутата РИА Новости.

По словам Морозова, введение персональных санкций является опрометчивым решением Конгресса США, хотя Россия заинтересована вести с Вашингтоном дружественный диалог.

Ранее Палата представителей Конгресса США поддержала поправку, ужесточающую санкции против суверенного долга России. Теперь американцам запрещается осуществлять торговые операции с вновь выпущенными российскими суверенными долговыми обязательствами на вторичном рынке.