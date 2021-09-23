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Военные стран ШОС приступили к учениям «Мирная миссия — 2021» в Оренбургской области

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 11:11
Армия
Военные стран ШОС приступили к учениям «Мирная миссия — 2021» в Оренбургской области
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Екатеринбург, 23 сентября. Военнослужащие стран Шанхайской организации сотрудничества приступили к активной фазе учений «Мирная миссия — 2021» на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, экипажи истребителей ВКС РФ совместно с ВВС Казахстана отработали бомбовые удары по расположениям условного противника.

«В розыгрыше эпизода задействованы два звена российских многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, штурмовиков Су-25, а также одно звено штурмовиков Су-25 Вооруженных сил Казахстана», — уточнили в ЦВО.

Действия авиации поддержали артиллерийские расчеты. После этого белорусские, индийские, казахстанские, китайские и российские военнослужащие совместными усилиями разгромили «боевиков».

Международные антитеррористические командно-штабные учения «Мирная миссия — 2021» проходят с 20 по 24 сентября. Впервые в тренировочных мероприятиях примут участие военные из Белоруссии. В рамках операции участники обменяются опытом противодействия новой тактике боевиков, а также предотвращения терактов с применением химического и биологического оружия.

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