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Автоэксперт Лысаков прокомментировал ФАН отмену штрафа за превышение средней скорости

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 11:57
Общество
Автоэксперт Лысаков прокомментировал ФАН отмену штрафа за превышение средней скорости
pixabay.com  / 

Ряд российских СМИ со ссылкой на источник в ГУОБДД МВД России 23 сентября сообщили о том, что в стране перестали штрафовать за превышение средней скорости. Наказание за это нарушение не применяется уже некоторое время, несмотря на то, что введено было еще в 2013 году и стало довольно популярной мерой в отношении автомобилистов.

ФАН обратился за комментарием к председателю межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», депутату Госдумы седьмого созыва Вячеславу Лысакову. По его мнению, это — затишье перед бурей. Эксперт говорит о том, что, вероятнее всего, в законодательство готовятся поправки, которые узаконят этот штраф. Ранее, по его мнению, автомобилистов наказывали незаконно, так как понятие «средняя скорость» нигде прописано не было.

«Правительство готовится, по моему мнению, внести в законодательство поправки, которые попросту узаконят эту «среднюю скорость». Сейчас, чтобы обелить этот фон, МВД заявило, что уже не взимает эти штрафы. Считаю, что это — просто подготовка общества к тому, что в ближайшее время это понятие будет закреплено законодательно. Но тогда, раз ранее люди оплачивали заведомо незаконные штрафы, эти деньги им надо вернуть», — уверен Вячеслав Лысаков, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора».

Логика простая, говорит Лысаков. Раз сейчас этот штраф, по его предположению, могут сделать законным, то раньше он таковым не являлся. И не только поэтому, но и потому, что, например, человек мог лететь со скоростью 200 км/час, потом заехать на заправку перекусить после первой камеры и проехать вторую спустя продолжительное время — таким образом финишировать после второй камеры со средней скоростью, которая ненаказуема.

«Много аргументов против такого способа измерения, но сути это не меняет. На сегодняшний день эти штрафы незаконны. И почему-то какая-то часть судов это признавала, а какая-то — нет. Здесь, по моему мнению, есть недоработка и Верховного суда, который должен был сделать обзор практики и эту вакханалию прекратить», — заявил Вячеслав Лысаков.

В целом же, по данным Лысакова, на сторону автомобилистов в этом вопросе чаще вставали суды Татарстана, реже — московские. При этом, как отметил эксперт, камеры, фиксирующие среднюю скорость в России, продолжают работать. Но, если верить данным ГИБДД, то штрафы за такое нарушение уже не выносятся.

Ранее ФАН писал о том, что автомобили с армянскими номерами в России могут оказаться под полным запретом. Кроме того, в нашей стране есть еще одна категория автомобилей, до которых буква закона пока не добралась, но нет никаких гарантий, что это не произойдет в ближайшее время.

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гибдд штрафы автомобили
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