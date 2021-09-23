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В Париже скончалась участница «Евровидения» от Бельгии
Общество
В Париже скончалась участница «Евровидения» от Бельгии
pixabay.com

Париж, 23 сентября. Участница «Евровидения» от Бельгии умерла в Париже. Клод Ломбар было 77 лет. Информацию о ее гибели подтвердили в аккаунте исполнительницы в Facebook.

Известно, что Ломбар ушла из жизни 20 сентября. Пока что причины ее смерти не раскрываются. Также неизвестна дата и место прощания с певицей.

В 1968 году Ломбар приняла участие в конкурсе Евровидение и заняла седьмое место. Она выступала на эстраде и записывала песни для детей. В 1969 году она выпустила пластинку «Claude Lombard Chante».

Британская певица, модель и актриса Сара Хардинг скончалась в возрасте 39 лет. В последний год жизни она боролась с раком молочной железы.

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