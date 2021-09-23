Эфир: Чем удивят автомобилистов новые поправки в ПДД

В четверг, 23 сентября, с 16:30 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» эксперты обсуждают грядущие изменения в правилах дорожного движения (ПДД).

Правительство России поручило Минтрансу и МВД представить свои предложения по изменению ПДД до 1 октября.

Нынешние правила дорожного движения были приняты еще в 1993 году. С тех пор в них вносились изменения более 50 раз.

Рассматриваются два больших пакета поправок. Однако мнения экспертов по поводу дальнейшей судьбы ПДД кардинально отличаются: одни выступают за точечные поправки, другие уверены, что необходимо переиздать весь нормативный свод.

Что именно планируют изменить в ПДД?

Почему ГИБДД отказалась штрафовать водителей за превышение средней скорости?

Когда, наконец, начнут наказывать нарушителей на электросамокатах?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отвечают автоэксперты.