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Netflix показал первый трейлер документального фильма о певице Бритни Спирс
Общество
Netflix показал первый трейлер документального фильма о певице Бритни Спирс
instagram.com  /  @britneyspears

Вашингтон, 23 сентября. Стриминговая платформа Netflix разместила на своем YouTube-канале первый трейлер документального фильма об американской певице Бритни Спирс. Сама лента выйдет 28 сентября.

В центре внимания фильма будут правовые и этические вопросы опекунства отца над 39-летней певицей. Режиссером картины выступила известный документалист Эрин Ли Карр, пишет телеканал «360».

До выхода полноценного трейлера в Сети был размещен 18-секундный тизер. В нем было голосовое сообщение поп-исполнительницы, оставленное адвокату. Речь идет о записи, сделанной артисткой 21 января 2009 года.

«Привет, меня зовут Бритни Спирс. Я звонила тебе раньше. Я звоню снова, потому что просто хотела убедиться, что мы в процессе отмены опекунства», — сказала исполнительница хита Toxic.

В начале осени отец певицы Джеймс Спирс подал ходатайство о прекращении опекунства над дочерью. В заявлении указано, что обстоятельства изменились до такой степени, что оснований для опекунства больше нет.

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Бритни Спирс netflix документальный фильм
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