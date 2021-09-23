Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 11:33
11:32
Политика
Зеленский потребовал перемен в ООН и сравнил ее с «супергероем на пенсии»
11:30
Видео
В зоопарках США животных прививают от COVID-19
11:29
Происшествия
Житель Нижнего Тагила убил свою возлюбленную и ее детей
11:29
Экономика
Путешествующие пенсионеры в России могут получить дополнительные 20 тысяч рублей
11:27
Политика
Российской делегации запретили перемещаться по Страсбургу в преддверии сессии ПАСЕ
11:25
Происшествия
Сотрудники МЧС добрались до места крушения Ан-26 в Хабаровском крае
11:24
Армия
Латвийский посол в Москве Риекстиньш высказался о российских военных учениях
11:23
Общество
Петербургские парфюмеры создали уникальные духи для дома с запахом пышек
11:23
Спорт
Глава Международной федерации хоккея допустил отсутствие болельщиков на ОИ-2022
11:21
Шоу-бизнес
Наряд попавшей в «бриллиантовый» скандал Ларисы Долиной вызвал восторг у фанатов
Все новости

Двух тигрят подселили к львенку Фортису в Иркутской зоогалерее
Общество
Двух тигрят подселили к львенку Фортису в Иркутской зоогалерее
rostov-gorod.ru  /  Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Иркутск, 23 сентября. Двух тигрят поселили в вольер к трехлапому львенку Фортису и щенку лабрадора Эльзе. Сотрудники Иркутского зоопарка отметили, что четыре малыша хорошо ладят друг с другом.

Один из тигрят переехал в вольер месяц назад, а второй через некоторое время. Зоологи объяснили, что малыш был слишком слаб, и ему нужно было время, чтобы восстановиться и набраться сил.

Теперь четыре новых соседа активно взаимодействуют друг с другом, спят и кушают вместе. Щенок Эльза дарит каждому из своих подопечных ласку, любовь, заботу и внимание.

Сотрудники зоогалереи опубликовали в социальных сетях видео, на котором играются львенок Фортис, тигрята и собака. На кадрах видно, что животным нравится проводить вместе время.

Ранее в учреждение попал львенок, который после рождения лишился одной задней лапы. Специалисты выходили малыша, и для его реабилитации взяли щенка лабрадора. С момента знакомства малыши ни разу не разлучались.

В конце февраля гигантская саламандра переехала в новый бассейн в Московском зоопарке, сообщало издание РИАМО. Животное весило более 20 килограммов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Двух тигрят подселили к львенку Фортису в Иркутской зоогалерее
иркутск тигрята хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru