Двух тигрят подселили к львенку Фортису в Иркутской зоогалерее

Иркутск, 23 сентября. Двух тигрят поселили в вольер к трехлапому львенку Фортису и щенку лабрадора Эльзе. Сотрудники Иркутского зоопарка отметили, что четыре малыша хорошо ладят друг с другом.

Один из тигрят переехал в вольер месяц назад, а второй через некоторое время. Зоологи объяснили, что малыш был слишком слаб, и ему нужно было время, чтобы восстановиться и набраться сил.

Теперь четыре новых соседа активно взаимодействуют друг с другом, спят и кушают вместе. Щенок Эльза дарит каждому из своих подопечных ласку, любовь, заботу и внимание.

Сотрудники зоогалереи опубликовали в социальных сетях видео, на котором играются львенок Фортис, тигрята и собака. На кадрах видно, что животным нравится проводить вместе время.

Ранее в учреждение попал львенок, который после рождения лишился одной задней лапы. Специалисты выходили малыша, и для его реабилитации взяли щенка лабрадора. С момента знакомства малыши ни разу не разлучались.

В конце февраля гигантская саламандра переехала в новый бассейн в Московском зоопарке, сообщало издание РИАМО. Животное весило более 20 килограммов.