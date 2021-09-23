Дождливая погода и похолодание сохранятся на юге России до выходных

Москва, 23 сентября. Неустойчивая дождливая погода, а также похолодание сохранятся на юге России до выходных, предупредила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, с 21 сентября наступление на юг страны начал холодный атмосферный фронт. При этом его прохождение сопровождалось сильными ливнями.

Осадки накрыли Краснодарский край: в Сочи за 12 часов выпало 25 миллиметров влаги, в Краснодаре — 36 миллиметров, а в Геленджике и Джубге — по 44 миллиметра.

«Сейчас ливни охватили регионы Северного Кавказа. Дожди, в частности, обрушились на Нальчик и сохранятся там до выходных. Температура понизится до +12-13 градусов», — подчеркнула Волосюк в беседе с ТАСС.

Согласно прогнозам синоптиков центра «Фобос», в выходные дни циклон все же сможет пробить атмосферный блок, что приведет к распространению гребня азорского антициклона. Так, дождевые тучи рассеются, температура начнет быстро повышаться.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что бархатный сезон на российских курортах продлится как минимум до конца сентября, несмотря на прохладную погоду. Сейчас отклонение от нормы составляет два-четыре градуса.