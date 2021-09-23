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Аналитик Леонков: Россия может создать военный союз с КНР в ответ на альянс AUKUS
Армия
Аналитик Леонков: Россия может создать военный союз с КНР в ответ на альянс AUKUS
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 сентября. США не смогли застать Россию врасплох созданием альянса с Великобританией и Австралией, заявил военный аналитик Алексей Леонков.

Блок, получивший название AUKUS, был официально сформирован 15 сентября. Организация представляет собой площадку для военно-технического сотрудничества ее членов. В экспертном сообществе полагают, что AUKUS может угрожать не только Китаю, но и России. Леонков уверен, что Москва была готова к такому развитию событий.

«Мы давно отвечаем на подобного рода угрозы. В Восточном военном округе мы сейчас выстраиваем нашу оборону. Идет реформа, связанная с Тихоокеанским флотом и с появлением в этом регионе системы эшелонированной противовоздушной и береговой обороны. Там у нас присутствует целая воздушная армия», — объяснил эксперт в интервью для издания «Украина.ру».

Он также предупредил США о жестком ответе России на трюк с AUKUS. Леонков считает, что Москва может отреагировать на этот ход созданием полноценного военного союза с Пекином. Это означает, что российская и китайская армии станут единым целым, подчеркнул он.

«Уже давно во всех глобальных учениях, которые проходят на территории России, принимают участие военнослужащие из Китая. Так что мы это направление знаем и понимаем», — констатировал Леонков.

Ранее сообщалось, что минобороны Австралии изучает возможность покупки или аренды подлодок у США и Британии в рамках работы AUKUS. При этом в издании Infox полагают, что Россия может извлечь выгоду из происходящего.

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