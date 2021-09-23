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Французский форвард «Реала» Бензема установил рекорд века по результативности

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 10:56
Спорт
Французский форвард «Реала» Бензема установил рекорд века по результативности
wikipedia.org  /  Chris Deahr/CC BY 2.0

Мадрид, 23 сентября. Нападающий «Реала» Карим Бензема помог своему клубу одержать очередную победу в матче испанской Ла Лиги и установил рекорд XXI века по результативности.

Мадридский «Реал» накануне со счетом 6:1 обыграл «Мальорку» в матче шестого чемпионата Испании по футболу. Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Дублем в этом матче отметился французский нападающий Карим Бензема. Чемпион мира 2018 года установил новый рекорд XXI века по результативности после шести стартовых туров. Бензема забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

Благодаря победе над «Мальоркой» «Реал» набрал 16 очков, поднявшись на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Мадридский клуб пока не проигрывал в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

Ранее игрок «Монако» Александр Головин получил наивысший рейтинг среди футболистов российской сборной в симуляторе FIFA 22. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

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футбол рекорд реал мадрид результативность бензема
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