Французский форвард «Реала» Бензема установил рекорд века по результативности

Мадрид, 23 сентября. Нападающий «Реала» Карим Бензема помог своему клубу одержать очередную победу в матче испанской Ла Лиги и установил рекорд XXI века по результативности.

Мадридский «Реал» накануне со счетом 6:1 обыграл «Мальорку» в матче шестого чемпионата Испании по футболу. Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Дублем в этом матче отметился французский нападающий Карим Бензема. Чемпион мира 2018 года установил новый рекорд XXI века по результативности после шести стартовых туров. Бензема забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

Благодаря победе над «Мальоркой» «Реал» набрал 16 очков, поднявшись на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Мадридский клуб пока не проигрывал в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

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