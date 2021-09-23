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Спелеологи OCET впервые спустились в «колодец ада» в Йемене

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 10:56
Наука
Спелеологи OCET впервые спустились в «колодец ада» в Йемене
wikipedia.org  /  BillBl / CC BY 2.0

Сана, 23 сентября. Спелеологи из Oman Cave Exploration Team (OCET) впервые посетили дно легендарного колодца Бархаут, который расположен в пустыне провинции Йемена Аль-Махра.

Местные жители называют это чудо природы «колодец дьявола». Его ширина составляет примерно 30 метров, а глубина достигает 112 метров. На протяжении поколений в Йемене передаются слухи и легенды о злых духах, которые якобы живут в этом месте, передает AFP.

Спустившись на дно исследователи обнаружили только змей, мертвых животных, а также пещерный жемчуг. Ученые взяли образцы воды, камней и почты. После того как образцы будут изучены, специалисты расскажут о своих выводах.

Как ранее сообщалось, Денисова пещера на Алтае названа седьмым чудом русского света. Она получила мировую известность не из-за природных красот, а благодаря уникальным находкам археологов. Многие туристы, путешествующие Алтай, обязательно посещают это место.

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