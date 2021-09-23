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Новые правила регулирования табачного сырья не отразятся на стоимости сигарет в России

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 10:58
Экономика
Новые правила регулирования табачного сырья не отразятся на стоимости сигарет в России
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Москва, 23 сентября. Россельхознадзор считает, что цены на табачную продукцию не увеличатся в случае внесения табачного сырья в список высокого санитарного риска.

Также ведомство не прогнозирует остановки производства в данных обстоятельствах.

«Информация о значительном росте цен на табачную продукцию и остановке производства в случае внесения табачного сырья в перечень продукции высокого фитосанитарного риска не соответствует действительности. Заявления о росте цен и остановке работы табачных заводов, по всей видимости, происходят в виду некорректного понимания принципов фитосанитарного контроля продукции высокого риска», — отмечено в сообщении Россельхознадзора.

В ведомстве напомнили, что к такой категории, как продукция высокого риска, относятся овощи и фрукты, однако контроль за их фитосанитарным состоянием не приводит к остановке производства и увеличению цен.

Мошенники все чаще используют внесение наличных на счета через банкоматы и терминалы. В связи с этим Центробанк предложил ужесточить контроль за такими операциями.

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