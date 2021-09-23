Борис Корчевников перечислил идеальные песни для исполнения в душе

Москва, 23 сентября. Ведущий Борис Корчевников признался, что в его «плейлисте» есть лишь две песни, который артист исполняет в душе. Шоумен рассказал правду о любимой музыке на канале «Россия-1».

Композитор Игорь Крутой стал гостем в новом эпизоде программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Шоумен обсудил с продюсером его творческий тандем с певцом Александром Серовым и с сожалением отметил, что с годами в мире музыки все реже появляются настоящие хиты.

Неожиданно Корчевников поддался порыву и решил раскрыть правду о любимых песнях. Так, ведущий перечислил композитору две любимых композиции, которые идеально подходят для исполнения в душе.

«Вот у нас сегодня такой день правды. Я тоже скажу правду. Есть всего две песни, которые я пою в душе. Это «Я люблю тебя до слез» и «Ты меня любишь» Александра Серова»», — поделился телеведущий.

Обе песни Серова были созданы в сотрудничестве с Крутым. При этом Корчевников отметил: он никогда не поет другие композиции в душе. В ответ Крутой предположил, что его музыка посещает Корчевникова всякий раз, как тот раздевается.

Игорь Крутой также обсудил с ведущим творчество Полины Гагариной, его экс-подопечной. Продюсера растрогали воспоминания певицы о том, как он поддержал звезду накануне шоу «Новая волна».