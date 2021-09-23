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Крутой считает, что Паулс не приезжает на «Новую волну» из-за возможных проблем в Латвии
Шоу-бизнес
Крутой считает, что Паулс не приезжает на «Новую волну» из-за возможных проблем в Латвии
Федеральное агентство новостей  /  Карен Маркарян

Москва, 23 сентября. Латвийский композитор Раймонд Паулс не приезжает в Сочи на «Новую волну», поскольку его визит в Россию может быть неправильно истолкован на родине, считает музыкант Игорь Крутой.

Он напомнил, что «в правительстве Латвии есть такой министр иностранных дел», который одним взмахом не пустил трех российских певцов в Юрмалу на песенный конкурс. Крутой стал требовать гарантии, что давления на музыкантов из России не будет. Но никаких заверений 67-летний певец не получил.

Игорь Крутой прекрасно понимает своего латвийского коллегу, который долгое время был связан с «Новой волной». Он предположил, что в Латвии возможны проблемы из-за приезда композитора в РФ.

«Наверное, это в Латвии будет неправильно истолковано. К тому же возраст. Ему 85 лет. Это уже не так просто», — сказал в эфире программы «Судьба человека» композитор об отказе Паулса приезжать на «Новую волну».

Сам Паулс в разговоре с ФАН выразил сомнение, что приедет в Россию с концертом. По его словам, в виду возраста его уже не тянет куда-то ездить.

Международный конкурс молодых исполнителей поп-музыки «Новая волна» проводился в Юрмале с 2002 по 2014 год. Затем конкурс переехал в Сочи. Это было связано с тем, что в 2015 году Иосифа Кобзона, Олега Газманова и Валерию не пустили в Латвию.

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