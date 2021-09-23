Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 16:03
16:02
Общество
Синоптики Гисметео предупредили россиян о наступлении ранней зимы
16:01
Происшествия
Силовики выяснят обстоятельства подозрительной смерти грудничка в Одинцово
16:01
Экономика
Прибыль мирового автопрома сократится на 210 млрд долларов из-за нехватки микросхем
16:00
Общество
Политолог Батурин объяснил, с чем может быть связана отставка вице-премьера Крыма
15:58
Армия
Учебный корабль «Смольный» зайдет в порт Североморска в конце сентября
15:56
Происшествия
Полиция задержала в Гатчине родителей девочки, попавшей в больницу с переломами ребер
15:54
Общество
Привитым «Спутником V» туристам могут разрешить въезд в Финляндию без ПЦР-тестов
15:53
Весь мир
Спецслужбы Ливии ликвидировали сеть контрбандистов на востоке страны
15:51
Происшествия
Семеро пострадавших при стрельбе в Перми находятся на лечении в московских клиниках
15:51
Хорошие новости России
Ученые Института теплофизики в Новосибирске создали экологичную горелку для сжигания масел
Все новости

Эфир: Чего ждать россиянам от нового состава Госдумы
Общество
Эфир: Чего ждать россиянам от нового состава Госдумы
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

В четверг, 23 сентября, с 15:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» эксперты обсуждают итоги выборов в российский парламент и потенциал нового состава Госдумы.

По партийным спискам в Госдуму прошли представители пяти партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей». В парламент попали три одномандатника — от «Родины», «Партии роста» и «Гражданской платформы», а также пять самовыдвиженцев.

В чем особенность нового состава Госдумы?

Какие дополнительные полномочия получили депутаты федерального парламента?

Как обновленный состав Госдумы изменит политическую жизнь в России?

Надо ли российским политикам реагировать на критику избирательной системы со стороны Запада?

Получилось ли у иностранных агентов вмешаться в ход российских выборов или даже стать их участниками?

Почему провалилось так называемое «умное голосование»?

Поверили ли россияне фейкам, которые распространялись в западных соцсетях и ангажированных Западом российских СМИ?

На эти и другие вопросы отвечают руководители российского общества политологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

В студии пресс-центра выступают:

  • Александр Курочкин, доцент, доктор политических наук, профессор кафедры российской политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета;
  • Станислав Еремеев, ректор Ленинградского государственного университета имени Пушкина, доктор экономических наук, профессор;
  • Дмитрий Солонников, политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития;
  • Максим Шугалей, социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей.

По видеосвязи ситуацию комментируют и другие эксперты. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эфир: Чего ждать россиянам от нового состава Госдумы
выборы госдума итоги выборов курочкин солонников шугалей медиагруппа патриот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru