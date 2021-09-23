Эфир: Чего ждать россиянам от нового состава Госдумы

В четверг, 23 сентября, с 15:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» эксперты обсуждают итоги выборов в российский парламент и потенциал нового состава Госдумы.

По партийным спискам в Госдуму прошли представители пяти партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей». В парламент попали три одномандатника — от «Родины», «Партии роста» и «Гражданской платформы», а также пять самовыдвиженцев.

В чем особенность нового состава Госдумы?

Какие дополнительные полномочия получили депутаты федерального парламента?

Как обновленный состав Госдумы изменит политическую жизнь в России?

Надо ли российским политикам реагировать на критику избирательной системы со стороны Запада?

Получилось ли у иностранных агентов вмешаться в ход российских выборов или даже стать их участниками?

Почему провалилось так называемое «умное голосование»?

Поверили ли россияне фейкам, которые распространялись в западных соцсетях и ангажированных Западом российских СМИ?

На эти и другие вопросы отвечают руководители российского общества политологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

В студии пресс-центра выступают:

Александр Курочкин , доцент, доктор политических наук, профессор кафедры российской политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета;

, доцент, доктор политических наук, профессор кафедры российской политики факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета; Станислав Еремеев , ректор Ленинградского государственного университета имени Пушкина, доктор экономических наук, профессор;

, ректор Ленинградского государственного университета имени Пушкина, доктор экономических наук, профессор; Дмитрий Солонников , политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития;

, политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития; Максим Шугалей, социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей.

По видеосвязи ситуацию комментируют и другие эксперты.