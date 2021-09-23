Суд на Кубани аннулировал браки между гражданами России и Армении за два года

Армавирский суд признал недействительными браки, которые были заключены для получения разрешения на временное проживание.

Было рассмотрено сразу пять гражданских дел. Иски поступили от прокурора к отделу записи актов гражданского состояния Краснодарского края. Эти браки просили признать недействительными.

Выяснилось, что в ходе проверки соблюдения семейного законодательства прокуратура Армавира выявила факты фиктивного заключения браков между гражданами Армении и России для упрощенного получения разрешения на временное проживание на территории РФ.

Проверку провели сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и установили, что на протяжении двух лет в Армавире действовала организованная преступная группировка, которая за денежное вознаграждение оказывала содействие иностранцам в заключении фиктивных браков с гражданами России. После чего они в упрощенном порядке получали квоту для разрешения на временное проживание на территории России.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ или незаконного транзитного проезда через территорию РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — рассказала ФАН Мария Пирогова, пресс-секретарь Краснодарского краевого суда.

Суд внимательно рассмотрел и проанализировал доказательства, изучил нормы действующего законодательства и согласился с требованиями прокурора. Все браки, которые были заключены между гражданами Армении и России, признали недействительными, записи о заключении браков пришлось аннулировать.

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