Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 11:32
11:30
Видео
В зоопарках США животных прививают от COVID-19
11:29
Происшествия
Житель Нижнего Тагила убил свою возлюбленную и ее детей
11:29
Экономика
Путешествующие пенсионеры в России могут получить дополнительные 20 тысяч рублей
11:27
Политика
Российской делегации запретили перемещаться по Страсбургу в преддверии сессии ПАСЕ
11:25
Происшествия
Сотрудники МЧС добрались до места крушения Ан-26 в Хабаровском крае
11:24
Армия
Латвийский посол в Москве Риекстиньш высказался о российских военных учениях
11:23
Общество
Петербургские парфюмеры создали уникальные духи для дома с запахом пышек
11:23
Спорт
Глава Международной федерации хоккея допустил отсутствие болельщиков на ОИ-2022
11:21
Шоу-бизнес
Наряд попавшей в «бриллиантовый» скандал Ларисы Долиной вызвал восторг у фанатов
11:18
Происшествия
Отец легкоатлета Хютте заявил, что ничего не знает о задержании сына
Все новости

Суд на Кубани аннулировал браки между гражданами России и Армении за два года
Общество
Суд на Кубани аннулировал браки между гражданами России и Армении за два года
freepik.com  /  Designed by Freepik

Армавирский суд признал недействительными браки, которые были заключены для получения разрешения на временное проживание.

Было рассмотрено сразу пять гражданских дел. Иски поступили от прокурора к отделу записи актов гражданского состояния Краснодарского края. Эти браки просили признать недействительными.

Выяснилось, что в ходе проверки соблюдения семейного законодательства прокуратура Армавира выявила факты фиктивного заключения браков между гражданами Армении и России для упрощенного получения разрешения на временное проживание на территории РФ.

Проверку провели сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю и установили, что на протяжении двух лет в Армавире действовала организованная преступная группировка, которая за денежное вознаграждение оказывала содействие иностранцам в заключении фиктивных браков с гражданами России. После чего они в упрощенном порядке получали квоту для разрешения на временное проживание на территории России.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ или незаконного транзитного проезда через территорию РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — рассказала ФАН Мария Пирогова, пресс-секретарь Краснодарского краевого суда.

Суд внимательно рассмотрел и проанализировал доказательства, изучил нормы действующего законодательства и согласился с требованиями прокурора. Все браки, которые были заключены между гражданами Армении и России, признали недействительными, записи о заключении браков пришлось аннулировать.

Ранее ФАН писал, что СУ СК России по Ленобласти ведет расследование гибели малолетней девочки, которую мать утопила в ведре с водой сразу после родов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Суд на Кубани аннулировал браки между гражданами России и Армении за два года
армения кубань армавир брак аннулирование
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru