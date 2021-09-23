Уличные художники со всего мира преображают фасады зданий в Самаре

Международный фестиваль стрит-арт искусства проходит в Самаре. Замысловатые рисунки художников из разных уголков планеты появляются на стенах домов, украшая местные улицы.

Фестиваль «Samara Ground Art 2021» проводится уже второй год подряд. По словам организаторов, его главная цель — сделать Самарскую область новой точкой притяжения на мировой карте современного искусства.

Один из участников мероприятия — известный российский художник-каллиграфист Покрас Лампас — создал арт-объект в сине-серебряных тонах с использованием иероглифов.

«Гамма моего объекта классическая для современного искусства — это королевский синий цвет, который всегда очень ценился, всегда очень редкий, и который при этом очень органично встраивается в окружающую среду», — отметил художник.

Свою работу Покрас Лампас посвятил Юрию Гагарину. Он использовал знаменитую фразу космонавта: «Космос один для всех, и он должен служить всему человечеству». На фестиваль также приехал бразильский художник Луис Густаво Мартинс, парень был очень рад возможности посетить Россию и показать свой талант.

«При создании своих работ я использую референсы, фотографии. Это поток моей мысли, моя абстракция, это идея, созданная моим мозгом», — раскрыл свой секрет Мартинс.

Еще один мастер, испанский художник SAV45 (Вячеслав Гунин), расписал трамвай, курсирующий по одному из городских маршрутов. Всего в рамках фестиваля «Samara Ground Art 2021» в городе было создано 12 арт-объектов.