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Британский премьер Джонсон может сменить имя в честь бога северного ветра
Политика
Британский премьер Джонсон может сменить имя в честь бога северного ветра
gov.uk

Нью-Йорк, 23 сентября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон думал над тем, чтобы стать Бореем Джонсоном — в честь бога северного ветра и в знак поддержки возобновляемых источников энергии.

По словам главы британского правительства, страна создала "огромные леса" из ветряных турбин в Северном море. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

«Мы производим столько энергии благодаря ветру, что я даже думал изменить свое имя в честь бога северного ветра и стать Бореем Джонсоном», — подчеркнул Джонсон.

Ранее глава США Джо Байден и британский премьер приняли решение, что позиция Вашингтона и Лондона относительно России и Китая должна формироваться согласно ценностям, которые разделяют два государства. К этому стороны пришли во время переговоров в Белом доме.

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великобритания джонсон байден
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