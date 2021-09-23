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Представители ПФР разъяснили порядок повышения пенсий для россиян старше 80 лет
Экономика
Представители ПФР разъяснили порядок повышения пенсий для россиян старше 80 лет
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 сентября. Перерасчет и повышение пенсий в связи с достижением 80 лет, увольнением с работы или стажем на севере не связано с фиксированными датами в течение года.

В таких случаях увеличение выплат происходит при наступлении соответствующих обязательств, говорится на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). Российским пенсионерам надбавки устанавливаются в автоматическом режиме, и им не нужно обращаться с заявлениями.

«Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста», — добавили в фонде.

Кроме того, нет привязки к фиксированной дате, если у работающих граждан появляется новый стаж на севере, передает «ФедералПресс». Правда, в этом случае следует подать заявление с подтверждающими документами, и выплаты пересчитают с нового месяца, отметили в ПФР.

Пенсионный фонд в Дагестане ранее объявил, что на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей могут рассчитывать только получатели страховой пенсии. При этом россияне из числа ветеранов боевых действий, граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, а также пенсионеры, проживающие за рубежом, не являются получателями.

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