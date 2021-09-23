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Игорь Крутой эмоционально отреагировал на комплименты Полины Гагариной

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 10:33
Шоу-бизнес
Игорь Крутой эмоционально отреагировал на комплименты Полины Гагариной
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 23 сентября. Певица Полина Гагарина растрогала композитора Игоря Крутого воспоминаниями о сотрудничестве. Продюсер признался, что никогда не слышал столь теплых слов от звезд первой величины.

Крутой открыл дорогу в шоу-бизнес многим молодым талантам российской поп-музыки. Одной из них была Гагарина, чья карьера началась с проекта «Фабрика звезд». Однако настоящий успех пришел к артистке после выступления на конкурсе «Новая волна», где исполнительница заняла третье место.

Гагарина вспомнила, что период накануне выступления оказался крайне непростым, но она справилась с трудностями именно благодаря Крутому, которого следовало бы, по ее мнению, «занести в Красную книгу». Композитор эмоционально отреагировал на комплименты артистки в программе «Судьба человека».

«Для меня полная неожиданность, честно. Знакомы мы около 20 лет. Никогда она этого не говорила. Я впервые такое слышу от, наверное, самой горячей, талантливой и востребованной певицы нашей страны. Спасибо тебе за твое творчество», — отметил Крутой.

Гагарина вспомнила, что накануне выхода на сцену она неожиданно потеряла голос. Тогда Крутой с пониманием отнесся к трудностям звезды и предложил ей заменить песню для конкурсной программы.

В центре внимания в программе «Судьба человека» оказалась и личная жизнь Крутого. Певец Александр Серов вспомнил, почему его друг развелся с первой женой.

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