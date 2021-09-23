Вострецов указал на важную роль Беглова в строительстве социальных объектов в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не допустит затягивания сроков строительства социальных объектов. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы и председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.

Собеседник высоко оценил заявление губернатора Северной столицы о том, что заложенный в феврале новый корпус больницы Святого великомученика Георгия уже в декабре сможет принять первых пациентов.

«Думаю, Александр Дмитриевич, когда стал губернатором, увидел, что строительство некоторых социальных объектов затягивается на два-три года. Он сделал выводы и впредь не допустит подобных затяжек», — сказал депутат.

Сергей Вострецов также отметил, что в Государственной думе тоже идет активная работа по улучшению жизни россиян.

«Нельзя допускать фирмы-однодневки, которые выигрывают конкурс, а потом субподрядчикам перекидывают, деньги исчезают, концов не найти, и это длится годами. Эту лавочку мы прикрыли федеральными законами. В то же время можно принимать любые федеральные законы, но без регионального контроля ничего не получится», — пояснил собеседник ФАН.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

В завершение он добавил, что пример с корпусом больницы Святого великомученика Георгия свидетельствует о новых возможностях, которые открываются в социальной сфере.

«Технологии не стоят на месте. По большому счету нам нужно убирать бюрократические проволочки и использовать новые технологии. Мы можем за несколько месяцев строить госпитали и больницы, значит, мы можем возводить и другие социальные объекты за такие же сроки. Недопустимо, как было раньше, когда по два-три года строились объекты социальной инфраструктуры. Дома уже стоят, а школы, сады отсутствуют», — подытожил народный избранник.

Ранее Сергей Вострецов в беседе с ФАН поддержал заявление Александра Беглова о лидерстве Санкт-Петербурга среди регионов России по экспорту автомобилей. По словам собеседника, Северная столица всегда была локомотивом промышленности в нашей стране.