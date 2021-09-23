Эфир: Чем закончится скандал в юношеской сборной по гандболу

В четверг, 23 сентября, с 12:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» эксперты обсуждают скандал, разгоревшийся после провального выступления юношеской сборной России по гандболу на Чемпионате Европы.

В связи с подозрением в неспортивных действиях во время Чемпионата Европы 2021 года, который проходил в августе в Хорватии, комиссия по этике Федерации гандбола России (ФГР) уже отстранила восьмерых членов сборной. В ходе расследования было установлено, что в команде сформировалась группа игроков, которая поддерживала контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок. От участия в соревнованиях отстранены Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин и Георгий Кириленко.

Комиссии по этике 29 сентября представит доклад перед исполкомом ФГР, а тот уже решит, как бороться с неспортивным влиянием на результаты. Примечательно, что по итогам Чемпионата Европы молодежная сборная России заняла предпоследнее 15-е место.

Можно ли называть умышленный проигрыш изменой Родине, как заявил президент ФГР Сергей Шишкарев?

Должны ли игроки понести уголовную ответственность, согласно ст. 184 УК РФ, в которой говорится об организации договорных матчей?

Правда ли, что игроки в непопулярных видах спорта зарабатывают менее 30 тысяч рублей в месяц?

В каких еще видах спорта в России может работать подобная мафия?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отвечает спортивный обозреватель, писатель и сценарист Константин Осипов.