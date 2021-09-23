Актер из «Ходячих мертвецов» укусил свою фанатку и сел за это в тюрьму

Известный американский актер Майкл Манди попал за решетку после того, как избил и покусал свою поклонницу Беверли Джексон. Девушка не стерпела унижений и подала на артиста в суд.

Майкл Манди получил широкую известность после роли зомби в легендарном сериале «Ходячие мертвецы».

Однажды 52-летний мужчина познакомился с фанаткой фильма Беверли Джексон, и у них завязались отношения. Во время одной из встреч в отеле, Манди напал на девушку, ударил ее по лицу, покусал и вышвырнул из комнаты.

Тогда Беверли стерпела выходку актера, однако во время новых встреч ситуация повторилась, и девушка подала на артиста в суд. Вскоре знаменитый «зомби» угодил за решетку.

Теперь потерпевшая опасается, что актер начнет преследовать ее, когда выйдет из тюрьмы.