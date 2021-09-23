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L'Antidiplomatico: российские Ту-22М3 поставили под угрозу флот НАТО в Средиземном море

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 10:29
Армия
L'Antidiplomatico: российские Ту-22М3 поставили под угрозу флот НАТО в Средиземном море
Минобороны России

Рим, 23 сентября. Россия провернула действительно эффектный трюк с отправкой бомбардировщиков Ту-22М3 на авиабазу Хмеймим в Сирии. Теперь у НАТО возникли серьезные проблемы, пишет L'Antidiplomatico.

Ту-22М3 представляет собой дальний гиперзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Появление таких самолетов в Средиземноморье позволяет Москве за считанные часы потопить весь флот НАТО. Такая перспектива, как сообщает «ПолитРоссия», вызвала нервную реакцию среди итальянских аналитиков.

«За пару часов Ту-22М3 могут уничтожить флот НАТО в Средиземном море», — говорится в публикации L'Antidiplomatico.

Авторы отметили, что Североатлантический альянс напрасно пытается доказать России свое превосходство в Средиземноморье. Моделирование вооруженного столкновения между ВС РФ и западным военным блоком в регионе показало, что флот НАТО находится под угрозой. Бомбардировщики, которые в экспертном сообществе назвали «убийцами американских авианосцев», способны в кратчайшие сроки нанести сокрушительный удар по кораблям стран Альянса.

Ранее, как сообщает Infox, Россия расширила авиабазу Хмеймим. Это позволило размещать здесь тяжелые грузовые и военные самолеты. Некоторые итальянские эксперты полагают, что таким образом Москва ответила на провокации в Черном море.

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россия нато хмеймим вкс рф ту-22
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