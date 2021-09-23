США тайно обсудили с Израилем новые санкции против Ирана из-за ядерной программы

Вашингтон, 23 сентября. США и Израиль провели закрытые переговоры по ядерной сделке с Ираном, обсудив «план Б» на случай провала усилий по ее возобновлению. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на двух анонимных израильских чиновников.

Американо-израильская стратегическая рабочая группа по Ирану создана в июне 2021 года. Последняя встреча ее членов состоялась в виде защищенной видеоконференции при участии советника по национальной безопасности Джейка Салливана и его израильского коллеги Эяля Хулаты.

В ходе диалога стороны сошлись на том, что переговоры с Ираном зашли в тупик, а сам он ускорил развитие собственной ядерной программы. При этом представитель США заявил о готовности Вашингтона ввести новые санкции против Тегерана, если переговоры с ним не сдвинутся с «мертвой точки».

Соединенные Штаты объясняют образовавшийся тупик июльской победой Эбрахима Раиси на иранских президентских выборах, новая администрация которого склонна занять более жесткую позицию, отказавшись от ранее созданного проекта соглашения. В то же время Иран будет готов возобновить диалог по ядерной сделке в течение «нескольких недель» (без конкретной даты), о чем заявлял министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

Начавшиеся в апреле 2021 года переговоры в Вене призваны возобновить договор 2015 года между Ираном с одной стороны и США, Китаем, Россией, Германией, Францией, Великобританией (Группа «5+1») — с другой, по которому Тегеран обязался ограничить развитие собственной ядерной программы в обмен на снятие с него международных экономических санкций. Данное соглашение фактически прекратило свое действие в 2018 году после того, как США под руководством Дональда Трампа вышли из него и ввели новые санкции против республики.

Been thinking this since tfg took office. Biden at the UN today reminds me. How can we be trusted, particularly after trump? Biden wants to renew the Iran nuclear deal tfg tore up. Says, "We're back." Who wouldn't be skeptical?



(This was as of Feb, 2019)https://t.co/RmwQzDN37F — FrankCirillo (@FrankCirillo3) September 21, 2021

Президент Ирана Раиси, в свою очередь, объединяет критическую риторику по отношению к Соединенным Штатам и поддержку возрождения соглашения на условиях отмены всех экономических ограничений.

«Исламская республика считает полезными переговоры, конечным результатом которых является отмена всех репрессивных санкций. Санкции-это новый способ войны США с народами мира», — сказал Раиси в своем выступлении в ООН.

Соединенные Штаты также официально выступают за возрождение договора и допускают отмену всех санкций, о чем заявил президент Джо Байден в ходе своей речи в Генассамблее ООН.

«Мы работаем с Группой «5+1», чтобы дипломатически взаимодействовать с Ираном и добиваться возвращения к СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий или ядерная сделка — прим. ред.). Мы готовы вернуться к его полному соблюдению, если Иран сделает то же самое», — сообщил государственный лидер.

At UN, Biden says he’s committed to preventing Iran from getting nuclear arms https://t.co/szCcr7CK1m via @timesofisrael — Maria van Beurden Cahn (@mariavhaperen) September 23, 2021

Израиль же официально выступает против возобновления сделки. Действующий израильский премьер-министр Нафтали Беннет открыто заявлял, что считает СВПД изжившим себя и «не имеющим отношения к тем, кто когда-то считал его актуальным». В качестве альтернативы еврейское государство предлагает замедлить развитие иранской ядерной программы за счет бомбардировок ядерных объектов и диверсий на них при усилении экономического давления за счет формирования коалиции с рядом арабских стран.