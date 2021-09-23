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США тайно обсудили с Израилем новые санкции против Ирана из-за ядерной программы
Весь мир
США тайно обсудили с Израилем новые санкции против Ирана из-за ядерной программы
Федеральное агентство новостей  / 

Вашингтон, 23 сентября. США и Израиль провели закрытые переговоры по ядерной сделке с Ираном, обсудив «план Б» на случай провала усилий по ее возобновлению. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на двух анонимных израильских чиновников.

Американо-израильская стратегическая рабочая группа по Ирану создана в июне 2021 года. Последняя встреча ее членов состоялась в виде защищенной видеоконференции при участии советника по национальной безопасности Джейка Салливана и его израильского коллеги Эяля Хулаты.

В ходе диалога стороны сошлись на том, что переговоры с Ираном зашли в тупик, а сам он ускорил развитие собственной ядерной программы. При этом представитель США заявил о готовности Вашингтона ввести новые санкции против Тегерана, если переговоры с ним не сдвинутся с «мертвой точки».

Соединенные Штаты объясняют образовавшийся тупик июльской победой Эбрахима Раиси на иранских президентских выборах, новая администрация которого склонна занять более жесткую позицию, отказавшись от ранее созданного проекта соглашения. В то же время Иран будет готов возобновить диалог по ядерной сделке в течение «нескольких недель» (без конкретной даты), о чем заявлял министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

Начавшиеся в апреле 2021 года переговоры в Вене призваны возобновить договор 2015 года между Ираном с одной стороны и США, Китаем, Россией, Германией, Францией, Великобританией (Группа «5+1») — с другой, по которому Тегеран обязался ограничить развитие собственной ядерной программы в обмен на снятие с него международных экономических санкций. Данное соглашение фактически прекратило свое действие в 2018 году после того, как США под руководством Дональда Трампа вышли из него и ввели новые санкции против республики.

Президент Ирана Раиси, в свою очередь, объединяет критическую риторику по отношению к Соединенным Штатам и поддержку возрождения соглашения на условиях отмены всех экономических ограничений.

«Исламская республика считает полезными переговоры, конечным результатом которых является отмена всех репрессивных санкций. Санкции-это новый способ войны США с народами мира», — сказал Раиси в своем выступлении в ООН.

Соединенные Штаты также официально выступают за возрождение договора и допускают отмену всех санкций, о чем заявил президент Джо Байден в ходе своей речи в Генассамблее ООН.

«Мы работаем с Группой «5+1», чтобы дипломатически взаимодействовать с Ираном и добиваться возвращения к СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий или ядерная сделка — прим. ред.). Мы готовы вернуться к его полному соблюдению, если Иран сделает то же самое», — сообщил государственный лидер.

Израиль же официально выступает против возобновления сделки. Действующий израильский премьер-министр Нафтали Беннет открыто заявлял, что считает СВПД изжившим себя и «не имеющим отношения к тем, кто когда-то считал его актуальным». В качестве альтернативы еврейское государство предлагает замедлить развитие иранской ядерной программы за счет бомбардировок ядерных объектов и диверсий на них при усилении экономического давления за счет формирования коалиции с рядом арабских стран.

«То, что нам нужно сделать, и то, что мы делаем — это формирование региональной коалиции нас и разумных арабских стран для отражения и блокирования экспансии [Ирана] и [его] стремления к господству», — заявлял Беннет в интервью The New York Times.

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