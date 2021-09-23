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Сенатор Цеков: проект резолюции США показал, что они не знают историю Украины и России

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 10:24
Политика
Сенатор Цеков: проект резолюции США показал, что они не знают историю Украины и России
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 23 сентября. Американские конгрессмены, представившие проект резолюции в адрес России с упреками в «злонамеренной деятельности» против Украины, не знают историю двух государств.

Соответствующее заявление сделал член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков. По его словам, они совершенно не знают о взаимоотношениях между Киевом и Москвой, пишет RT.

«Они не понимают, что Украина как государство состоялась благодаря России», — подчеркнул сенатор.

Помимо этого, Цеков отметил, что Российская Федерация помогала Украине с независимостью с первых дней.

Ранее украинский политолог Владимир Фесенко рассказал, что программная речь главы США Джо Байдена на сессии Генассамблеи ООН произвела очень неоднозначное впечатление. По его словам, лидер страны произнес много правильных вещей, однако некоторые стороны могут использовать это в своих целях.

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Все новости / Политика / Сенатор Цеков: проект резолюции США показал, что они не знают историю Украины и России
украина россия сша цеков
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