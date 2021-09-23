Всероссийский форум-выставка «Изюминка комфорта» прошел в Ханты-Мансийске

Ханты-Мансийск, 23 сентября. В столице Югры собрались представители разных отраслей формирования комфортной среды — архитекторы, урбанисты, дизайнеры, художники и проектировщики. Специалисты приехали в Ханты-Мансийск поучаствовать в мозговых штурмах, обменяться опытом, познакомить коллег с лучшими практиками, передает информационно-аналитический портал Ugra-news.

В своих городах эти творческие люди создают и благоустраивают общественные пространства — конструируют детские площадки, строят спортивные объекты, придумывают и воплощают нестандартные арт-объекты.

Например, в югорскую столицу приехала Дарья Бычкова из Москвы. Она представляет «Бюро Чехарда», которое занимается конструированием уникальных детских площадок по всей стране. За годы своей деятельности компания спроектировала огромное количество комплексных игровых пространств в городских и загородных парках, жилых дворах, на территории частных домов и на набережных.

«Я второй раз в Ханты-Мансийске. Мы почувствовали себя немного в Скандинавии из-за дождя. Но это большой комплимент городу — здесь очень уютно! Есть небольшие моменты, которые хотелось бы исправить в городской среде, чтобы чувствовать себя комфортно, а также в части ярких объектов, которые могли бы стать точкой притяжения. Хотелось бы видеть больше природных материалов, но все это может появиться, если правильно расставлен масштаб, а он расставлен правильно», — поделилась своими впечатлениями Бычкова.

Форум-выставку посетили архитекторы из Санкт-Петербурга («Berkano» и технопарк «Айра»), Красноярска (ООО «ЮМАГС»), Екатеринбурга («ISAEV architects»), Новосибирска (Fitnestime), Челябинска (ООО «Ворлд Прайс») и Сургута (культурно-спортивный кластер «СпортЗавод»).

Ранее ФАН рассказывал об образовательном форуме ЦФО, проходящем во Владимире. Представители 17 регионов страны обсудили возможности детей и педагогов в рамках нацпроекта «Образование».