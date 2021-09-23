Анджей Дуда перепутал Байдена с Трампом, критикуя отношения Польши и США

Нью-Йорк, 23 сентября. Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал США, перепутав президентов, передает издание Onet.

Как сообщают журналисты, во время интервью в Нью-Йорке, польский лидер попытался оправдать прохладные отношения Вашингтона и Варшавы тем, что у Белого дома много проблем, в том числе из-за ситуации в Афганистане. В отношениях Польши и США ничего не происходит, добавил он, указав на администрацию экс-президента Дональда Трампа вместо администрации нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

«К сожалению, во время интервью президент, похоже, забыл, кто в настоящее время стоит во главе США», — иронизируют журналисты Onet.

По словам Дуды, у «администрации президента Трампа» много проблем, которыми стоит заняться. Это является более насущной потребностью, чем укрепление отношений с Варшавой, добавил он. В соцсетях не оставили незамеченным промах Дуды и написали, что он опозорился. Пользователи указали, что польский президент смог удивить в отрицательном плане.

Ранее суд Евросоюза постановил закрыть крупнейшую польскую угольную шахту «Туров», что вынудит Варшаву срочно закупать природный газ. Таким образом Польша сама упадет в «газовые объятия» России.