Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 11:31
11:30
Видео
В зоопарках США животных прививают от COVID-19
11:29
Происшествия
Житель Нижнего Тагила убил свою возлюбленную и ее детей
11:29
Экономика
Путешествующие пенсионеры в России могут получить дополнительные 20 тысяч рублей
11:27
Политика
Российской делегации запретили перемещаться по Страсбургу в преддверии сессии ПАСЕ
11:25
Происшествия
Сотрудники МЧС добрались до места крушения Ан-26 в Хабаровском крае
11:24
Армия
Латвийский посол в Москве Риекстиньш высказался о российских военных учениях
11:23
Общество
Петербургские парфюмеры создали уникальные духи для дома с запахом пышек
11:23
Спорт
Глава Международной федерации хоккея допустил отсутствие болельщиков на ОИ-2022
11:21
Шоу-бизнес
Наряд попавшей в «бриллиантовый» скандал Ларисы Долиной вызвал восторг у фанатов
11:18
Происшествия
Отец легкоатлета Хютте заявил, что ничего не знает о задержании сына
Все новости

Клава Кока показала кадры из больницы с капельницей
Шоу-бизнес
Клава Кока показала кадры из больницы с капельницей
instagram.com  /  @klavacoca

Москва, 23 сентября. Популярная певица Клава Кока оказалась в больнице. Артистка показала фото и видео из медицинского учреждения, где ей делали процедуры.

Знаменитость разместила в Stories в Instagram кадры, на которых она запечатлена под капельницей. По словам артистки, причиной госпитализации стала постоянная работа.

«Вот что бывает, когда работаешь 24/7», — подписала снимок 25-летняя певица.

Не исключено, что у артистки произошло обычное переутомление. Звезда неоднократно рассказывала поклонникам, что порой ей не удается даже поспать. Бывает, она спит только пару часов. Напряженный график, бешеный ритм и отсутствие полноценного сна, видимо, дали о себе знать.

Долго лежать на больничной койке звезда не планировала. Уже через несколько часов Клава Кока оказалась в студии вместе с блогером Идой Галич. Звезды вместе хохотали. При этом Клава Кока выглядела достаточно бодрой.

«С капельницы приехала на съемочку», — отметила певица, показывая Галич.

Певицу считают кумиром молодежи. Клава Кока не только звезда музыкального Олимпа, но и законодательница модных трендов. Историк моды Александр Васильев считает, что исполнительница — икона стиля для 20-летних.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Клава Кока показала кадры из больницы с капельницей
госпитализация певица капельница клава кока
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru