Клава Кока показала кадры из больницы с капельницей

Москва, 23 сентября. Популярная певица Клава Кока оказалась в больнице. Артистка показала фото и видео из медицинского учреждения, где ей делали процедуры.

Знаменитость разместила в Stories в Instagram кадры, на которых она запечатлена под капельницей. По словам артистки, причиной госпитализации стала постоянная работа.

«Вот что бывает, когда работаешь 24/7», — подписала снимок 25-летняя певица.

Не исключено, что у артистки произошло обычное переутомление. Звезда неоднократно рассказывала поклонникам, что порой ей не удается даже поспать. Бывает, она спит только пару часов. Напряженный график, бешеный ритм и отсутствие полноценного сна, видимо, дали о себе знать.

Долго лежать на больничной койке звезда не планировала. Уже через несколько часов Клава Кока оказалась в студии вместе с блогером Идой Галич. Звезды вместе хохотали. При этом Клава Кока выглядела достаточно бодрой.

«С капельницы приехала на съемочку», — отметила певица, показывая Галич.

Певицу считают кумиром молодежи. Клава Кока не только звезда музыкального Олимпа, но и законодательница модных трендов. Историк моды Александр Васильев считает, что исполнительница — икона стиля для 20-летних.