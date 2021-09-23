Минпромторг сообщил о планах по выпуску трех брендов электромобилей

Москва, 23 сентября. Производство электрокаров трех брендов будет налажено в ближайшие два-три года в России, заявил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.

Быстрее остальных на рынок выйдет проект «Моторинвеста». Следом, при условии вложения в производство дополнительных инвестиций — Zetta, а после — «Кама-1», отметил замминистра, отвечая на вопрос о производстве электрокаров в России.

«И все это в ближайшие два-три года», — уточнил Морозов в интервью РИА Новости.

Концерн «КамАЗ» рассматривает запуск нового отдельного завода по производству электромобиля «Кама-1» в 2024-2025 году. Проект Zetta находится в процессе сертификации на данный момент, разъяснил он. Замглавы Минпромторга выразил надежду, что «Моторинвест» подпишет с ведомством инвестиционный контракт о производстве электрокаров на своем заводе полного цикла.

Разработка электромобиля от КамАза проходит в Набережных Челнах инженерами компании совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ).