В зоопарках США животных прививают от COVID-19

Более 100 обитателей зоопарка Филадельфии получили вакцину от коронавируса. Сотрудники привили наиболее подверженные заражению группы животных: приматов, кошачьих, волков, медведей и других.

По словам главного доктора зоопарка Филадельфии Кита Хиношоу, бригада ветеринаров тщательно следит за состоянием здоровья своих животных, стараясь действовать на опережение, чтобы не допустить проникновения вирусов в их среде. Обитатели зоопарка регулярно получают необходимые прививки. Во время пандемии сотня животных зоопарка были вакцинированы от COVID-19.

«Мы привили наших горилл, орангутангов и других приматов, привили больших и маленьких кошек, волков, выдр и медведей. Когда у животного дыхательное заболевание, оно чувствует себя также плохо, как и человек — это отсутствие аппетита и недостаток энергии. Мы не хотим, чтобы животные мучились от этого вируса, как люди, а ведь они такие же переносчики всех этих новых штаммов. Поэтому, прививая их, мы не даем вирусу распространяться», — сказал доктор Кит.

Восприимчивость к различным вирусам — одно из черт, объединяющих животных и людей. По словам доктора Кита Хиношоу, звери, как и человек, могут болеть коронавирусом в разных формах, и порой для них это может быть смертельно. Сотрудники зоопарка планируют вводить для своих подопечных две дозы вакцины и потом будут следить за состоянием их здоровья.