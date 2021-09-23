Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 13:01
13:00
Происшествия
В МЧС подтвердили гибель экипажа разбившегося в Хабаровском крае Ан-26
13:00
Спорт
Гонщик Мазепин выступит в Сочи в шлеме с именами призеров Олимпиады и Паралимпиады
13:00
Видео
Уличные художники со всего мира преображают фасады зданий в Самаре
12:56
Политика
Песков счел преждевременным обсуждать планы США об ужесточении санкций против России
12:55
Политика
Очное участие Путина в саммите G20 будет зависеть от ситуации с коронавирусом
12:55
Общество
Ученые из Арктического университета Норвегии выяснили, что боль зависит от погоды
12:55
Политика
Дмитрий Песков заявил об отсутствии понимания повестки в вопросе встречи Путина с Зеленским
12:54
Общество
Причин всего две: юрист объяснила, в каких случаях могут лишить гражданства России
12:53
Общество
Песков заявил, что самоизоляция не привела к снижению рабочей активности Путина
12:53
Происшествия
Арестованный по делу об отравлении арбузом в Москве обжаловал меру пресечения
Все новости

В зоопарках США животных прививают от COVID-19
Видео

Более 100 обитателей зоопарка Филадельфии получили вакцину от коронавируса. Сотрудники привили наиболее подверженные заражению группы животных: приматов, кошачьих, волков, медведей и других.

По словам главного доктора зоопарка Филадельфии Кита Хиношоу, бригада ветеринаров тщательно следит за состоянием здоровья своих животных, стараясь действовать на опережение, чтобы не допустить проникновения вирусов в их среде. Обитатели зоопарка регулярно получают необходимые прививки. Во время пандемии сотня животных зоопарка были вакцинированы от COVID-19.

«Мы привили наших горилл, орангутангов и других приматов, привили больших и маленьких кошек, волков, выдр и медведей. Когда у животного дыхательное заболевание, оно чувствует себя также плохо, как и человек — это отсутствие аппетита и недостаток энергии. Мы не хотим, чтобы животные мучились от этого вируса, как люди, а ведь они такие же переносчики всех этих новых штаммов. Поэтому, прививая их, мы не даем вирусу распространяться», — сказал доктор Кит.

Восприимчивость к различным вирусам — одно из черт, объединяющих животных и людей. По словам доктора Кита Хиношоу, звери, как и человек, могут болеть коронавирусом в разных формах, и порой для них это может быть смертельно. Сотрудники зоопарка планируют вводить для своих подопечных две дозы вакцины и потом будут следить за состоянием их здоровья.

 

Вернуться назад

Все новости / Видео / В зоопарках США животных прививают от COVID-19
животные прививка коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru