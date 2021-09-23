В США признали неконституционным запрет на продажу оружия лицам младше 21 года

Вашингтон, 23 сентября. Федеральный апелляционный суд США признал неконституционным запрет на продажу оружия лицам младше 21 года.

В своем постановлении коллегия из трех судей Апелляционного суда США 4-го округа заявила, что существующее требование к минимальному возрасту покупателей, которые приобретают оружие у лицензированных продавцов, ограничивает права законопослушных граждан и ведет к незаконной дискриминации.

«Несмотря на серьезную заинтересованность в снижении преступности и насилия, мы отказываемся низводить Вторую поправку или молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет до статуса людей второго сорта», — заявил судья Джулиус Ричардсон.

Правовой прецедент стал возможным из-за иска, который был подан Натальей Маршалл, которой отказали в продаже пистолета у официального дилера по причине того, что на тот момент ей не исполнилось 21 года.

Natalia Marshall and Tanner Hirschfeld sued the ATF in 2018 because they were too young at the time to buy handguns from licensed dealers under the federal law. Both are now old enough to purchase handguns under the law. https://t.co/E8zJzf710e — Legal Times (@Legal_Times) September 23, 2021

Это решение вызвало резкую критику со стороны судьи Джеймса Винна. По его словам, суды должны подчиниться законодателям, которые проявили усилия для обеспечения общественной безопасности, когда в 1968 году приняли возрастные ограничения.

«Решение большинства предоставить оружейному лобби победу в битве, которую оно проиграло на Капитолийском холме более пятидесяти лет назад, не обусловлено законом. Это также не соответствует надлежащей роли федеральной судебной системы в нашей демократической системе», — заявил Винн.

Сторонники ужесточения контроля над оборотом оружия также раскритиковали решение суда, указывая на исследования, которые показывают, что подростки в возрасте от 18 до 20 лет совершают убийства с применением оружия в четыре раза чаще, чем взрослые в возрасте 21 года и старше.

/ Федеральное агентство новостей

«Мы считаем, что это неверно с точки зрения истории, неверно в том, как идет анализ Второй поправки, и в равной степени неверно для общественной безопасности в то время, когда мы переживаем эпидемию насилия с применением оружия по всей стране. Последнее, что нам нужно, — это чтобы в руках молодежи было больше оружия», — заявил Эрик Тиршвелл, управляющий директор юридической фирмы Everytown Law.

Тем не менее, решение Апелляционного суда не означает, что уже завтра любой юный американец, желающий обзавестись пистолетом, сможет пойти в ближайший магазин и совершить покупку. Постановление суда возвращает дело в суд первой инстанции и дает правительству возможность направить дело на повторное рассмотрение полным составом суда 4-го округа.

В то же время возрастное ограничение для покупки длинноствольного оружия в большинстве штатов США составляет 18 лет. К тому же молодые люди могут приобрести любое оружие, включая пистолеты, на черном рынке, что вносит значительный вклад в разгул уличного насилия.