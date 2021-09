В США признали неконституционным запрет на продажу оружия лицам младше 21 года

Вашингтон, 23 сентября. Федеральный апелляционный суд США признал неконституционным запрет на продажу оружия лицам младше 21 года.

В своем постановлении коллегия из трех судей Апелляционного суда США 4-го округа заявила, что существующее требование к минимальному возрасту покупателей, которые приобретают оружие у лицензированных продавцов, ограничивает права законопослушных граждан и ведет к незаконной дискриминации.

Правовой прецедент стал возможным из-за иска, который был подан Натальей Маршалл, которой отказали в продаже пистолета у официального дилера по причине того, что на тот момент ей не исполнилось 21 года.

Natalia Marshall and Tanner Hirschfeld sued the ATF in 2018 because they were too young at the time to buy handguns from licensed dealers under the federal law. Both are now old enough to purchase handguns under the law. https://t.co/E8zJzf710e