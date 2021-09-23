Мерьем Узерли надела резиновые сапоги

Анкара, 23 сентября. Некоторые актеры настолько плотно ассоциируются у нас с их образами на экране, что порой сложно представить их в другом, обыденном одеянии и образе. Так, любимую хасеки султана Сулеймана Мерьем Узерли из сериала «Великолепный век» вряд ли можно представить в худи и кроссовках, пишет Teleprogramma.pro.
Но ведь и ежу понятно, что Мерьем Узерли — человек из современного мира, и вне съемок она ведет самую обычную жизнь. Она — мама двоих дочек — Лары и Лили, и старается делать все, чтобы ее дочери были самыми счастливыми.
Каждый раз, когда актриса отправляется в командировки, девочек она берет с собой. При этом Узерли осознает, что частые перелеты и пребывание на съемочной площадке изматывает детей и в скором времени может неблагоприятно сказаться на их ментальном здоровье. Она осознает, что для дочерей важен режим сна и отдыха.
Стоит отметить, что звезда турецкого кино справляется с воспитанием дочерей сама — без участия нянь. Но не совсем одна. Не секрет, что у Мерьем есть избранник — отец младшей дочери Лили. Вместе они заботятся о дочерях и уделяют обеим внимания поровну.
На своей странице в Instagram актриса из «Великолепного века» выложила новый снимок, где позирует в конюшне. Поклонники актрисы тут же припомнили ей, что Хюррем-султан тоже любила лошадей. На фотографии актриса появилась в комбинезоне, прикрыв шею вязаным сливовым шарфом. Образ она дополнила резиновыми сапогами «для огорода». Да уж, в таком виде актрису встретишь нечасто.
«Любит лошадей, как и Хюррем-султан»,«Такую Хюррем мы еще не видели», «Не хватает только Сулеймана», «Помню, что и Хюррем просто обожала лошадей. Султан даже подарил своей хасеки коня. Кажется, они назвали его Страсть», «Ну какая милота», «Скучаем по нашей султанше», — пишут подписчики.
Ранее сообщалось, что сериал Netflix «Ход королевы» не получит продолжения.