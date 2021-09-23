Мерьем Узерли надела резиновые сапоги

Анкара, 23 сентября. Некоторые актеры настолько плотно ассоциируются у нас с их образами на экране, что порой сложно представить их в другом, обыденном одеянии и образе. Так, любимую хасеки султана Сулеймана Мерьем Узерли из сериала «Великолепный век» вряд ли можно представить в худи и кроссовках, пишет Teleprogramma.pro.

Но ведь и ежу понятно, что Мерьем Узерли — человек из современного мира, и вне съемок она ведет самую обычную жизнь. Она — мама двоих дочек — Лары и Лили, и старается делать все, чтобы ее дочери были самыми счастливыми.

Каждый раз, когда актриса отправляется в командировки, девочек она берет с собой. При этом Узерли осознает, что частые перелеты и пребывание на съемочной площадке изматывает детей и в скором времени может неблагоприятно сказаться на их ментальном здоровье. Она осознает, что для дочерей важен режим сна и отдыха.