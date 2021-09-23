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Польша намерена разместить американские танки Abrams на границе с Белоруссией

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 10:17
Армия
Польша намерена разместить американские танки Abrams на границе с Белоруссией
wikipedia.org  /  U.S. Air Force

Варшава, 23 сентября. Минобороны Польши разместит на восточной границе государства 250 танков Abrams, которые купит у США. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

Ранее в польском министерстве обороны сообщали о намерении закупить у Соединенных Штатов танки Abrams. Всего по договору Вашингтон поставит Варшаве 250 боевых машин. Поставки планируют начать уже в 2022 году. Речь идет о модификации танков M1A2 Abrams SEPv3.

«Все 250 современнейших танков будут дислоцироваться на востоке нашей страны», — отметил министр обороны.

Ранее генерал ВС Польши Мечислав Гокул заявил, что закупка танков Abrams может полностью разрушить оборонную промышленность государства. Кроме этого, у Варшавы нет программы развития бронетанковых войск и планов по соответствию инфраструктуры страны для американских танков, подчеркнул военный.

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сша белоруссия польша abrams
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