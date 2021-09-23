«Пятерочка» и «Магнит» получили предупреждение от ФАС из-за завышения цен на продукты

Москва, 23 сентября. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала представителям сетей «Пятерочка» и «Магнит» в Подмосковье предупреждение о завышении цен на продовольственные товары.

Как заявила пресс-служба ведомства, на устранение замечаний ретейлеры получили десять дней. При невыполнении требований ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

По данным антимонопольной службы, в некоторых муниципальных образованиях, где торговые сети находятся на доминирующих позициях, превышение стоимости пшеничной муки, хлеба, кур и свинины достигает 10% по сравнению с установленной в городских округах, где признаки доминирующего положения отсутствовали.

Главной угрозой для рубля может стать новый виток финансового кризиса, из-за которого последует снижение российской нацвалюты. Об этом заявил экономист Михаил Коган.