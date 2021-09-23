Нарышкин назвал попыткой привлечь внимание новые обвинения Лондона по «делу Скрипалей»

Москва, 23 сентября. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал заявление Скотленд-Ярда по «делу Скрипалей».

По его словам, новые данные о якобы причастности третьего россиянина к «делу Скрипалей» являются очередной ложью. Лондон делает это для привлечения внимания к забытой теме и отвлечения от бегства войск НАТО с территории Афганистана.

Речь идет о заявлении прокуратуры Лондона о неком Денисе Сергееве, который якобы является сотрудником ГРУ. В Великобритании уверены, что он проник на территорию страны под вымышленным именем «Сергей Федотов».

Министерство иностранных дел России уже отреагировало на это заявление. Российские дипломаты подчеркнули, что Скотленд-Ярд пытается возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери для оправдания давления на Кремль.