Вашингтон, 23 сентября. Командование американского минобороны приняло решение развернуть региональный центр по Арктике, сообщили в пресс-службе Пентагона.

Управление центром примет отставной генерал ВВС США Рэнди Ки, говорится в сообщении военного ведомства. Предполагается, что командующий будет проводить работу с партнерскими странами по «обеспечению порядка в Арктике». Такое развитие событий поможет Соединенным Штатам и всем арктическим странам, уверены в Пентагоне.

Сообщается, что новый региональный центр станет шестым по счету, сформированным американским министерством обороны. Ки в 2020 году возглавил комиссию США по исследованиям в зоне Крайнего Севера.

Аналитики китайского издания Sina ранее указали на преимущество подводных лодок ВМФ РФ над субмаринами американского флота. Конструкция российских подлодок позволит им гораздо эффективнее действовать в условиях Арктики, уверены специалисты из КНР.