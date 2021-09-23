Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 11:30
11:30
Видео
В зоопарках США животных прививают от COVID-19
11:29
Происшествия
Житель Нижнего Тагила убил свою возлюбленную и ее детей
11:29
Экономика
Путешествующие пенсионеры в России могут получить дополнительные 20 тысяч рублей
11:27
Политика
Российской делегации запретили перемещаться по Страсбургу в преддверии сессии ПАСЕ
11:25
Происшествия
Сотрудники МЧС добрались до места крушения Ан-26 в Хабаровском крае
11:24
Армия
Латвийский посол в Москве Риекстиньш высказался о российских военных учениях
11:23
Общество
Петербургские парфюмеры создали уникальные духи для дома с запахом пышек
11:23
Спорт
Глава Международной федерации хоккея допустил отсутствие болельщиков на ОИ-2022
11:21
Шоу-бизнес
Наряд попавшей в «бриллиантовый» скандал Ларисы Долиной вызвал восторг у фанатов
11:18
Происшествия
Отец легкоатлета Хютте заявил, что ничего не знает о задержании сына
Все новости

Вашингтон создал региональный центр ВС США по Арктике

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 10:18
Армия
Вашингтон создал региональный центр ВС США по Арктике
wikipedia.org  /  Sgt. 1st Class Crista Mack / public domain

Вашингтон, 23 сентября. Командование американского минобороны приняло решение развернуть региональный центр по Арктике, сообщили в пресс-службе Пентагона.

Управление центром примет отставной генерал ВВС США Рэнди Ки, говорится в сообщении военного ведомства. Предполагается, что командующий будет проводить работу с партнерскими странами по «обеспечению порядка в Арктике». Такое развитие событий поможет Соединенным Штатам и всем арктическим странам, уверены в Пентагоне.

Сообщается, что новый региональный центр станет шестым по счету, сформированным американским министерством обороны. Ки в 2020 году возглавил комиссию США по исследованиям в зоне Крайнего Севера.

Аналитики китайского издания Sina ранее указали на преимущество подводных лодок ВМФ РФ над субмаринами американского флота. Конструкция российских подлодок позволит им гораздо эффективнее действовать в условиях Арктики, уверены специалисты из КНР.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Вашингтон создал региональный центр ВС США по Арктике
арктика пентагон ввс сша
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru