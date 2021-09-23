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«Газпром нефть»: параметры сделки ОПЕК+ отвечают условиям рынка

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 09:57
Экономика
«Газпром нефть»: параметры сделки ОПЕК+ отвечают условиям рынка
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 сентября. Положения сделки стран — участниц ОПЕК+ устраивают российскую компанию и соответствуют требованиям рынка, считает представитель «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Возможность экспортеров наращивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки нужна для развития рынка. «Газпром нефть» готова наращивать добычу топлива даже с большей скоростью, заявил заместитель председателя правления компании Вадим Яковлев.

«У меня нет никаких сомнений в том, что этот механизм обеспечит стабильную ситуацию на рынке, как бы ни действовали краткосрочные факторы. Мы при этом, если потребуется наращивать объемы добычи быстрее, чем было объявлено, к этому готовы», — приводит его слова ТАСС.

Яковлев подчеркнул, что такие решения принимаются на уровне стран, которые участвуют в организации.

Генеральный секретарь ОПЕК ранее нанес визит в Венесуэлу для переговоров с ее руководством. В числе прочего обсуждалась проблема энергетической блокады государства.

«Лукойл» продолжает активно инвестировать в разработку и развитие отечественных нефтегазовых проектов. На проекты внутри страны по итогам прошлого года пришлось более 80% всех капвложений, пишет «ФедералПресс».

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Все новости / Экономика / «Газпром нефть»: параметры сделки ОПЕК+ отвечают условиям рынка
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