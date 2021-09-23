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Какие изменения в правилах дорожного движения ждут россиян

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 10:26
Общество
Какие изменения в правилах дорожного движения ждут россиян
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Правительство России поручило Минтрансу и МВД представить свои предложения по изменению правил дорожного движения до 1 октября. Действующие ПДД были приняты в 1993 году, с тех пор они корректировались более 50 раз. Еще два больших пакета поправок рассматриваются в настоящий момент. Мнения экспертов по поводу дальнейшей судьбы ПДД пока разделились: одни выступают за точечные поправки, другие — за переиздание всего нормативного свода.

Что именно изменят в ПДД? Почему ГИБДД отказалась штрафовать водителей за превышение средней скорости? Когда наконец начнут наказывать нарушителей на электросамокатах?

На эти и другие вопросы ответят автоэксперты в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

Пресс-конференция состоится в четверг, 23 сентября, в 16:30.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

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