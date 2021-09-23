Объем ипотечного кредитования в России может достичь нового рекорда

Москва, 23 сентября. Банки в 2021 году выдадут ипотечных кредитов на 4,5 трлн рублей, что станет новым рекордом, отметил управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.

По итогам прошлого года финансовые организации в РФ выдали кредитов на жилье на общую сумму 4,3 трлн рублей, следует из данных Центробанка. Ипотечный портфель таким образом вырос на 21,6% за год, пишет РИА Новости.

«Несмотря на замедление темпов роста во втором полугодии 2021 года, ипотечному рынку удастся незначительно превысить показатели 2020 года — выдачи могут составить до 4,5 триллиона рублей», — сообщил эксперт.

Однако темпы роста ипотеки будут замедляться. Причиной этому Сараев указал сокращение базы новых платежеспособных заемщиков, сокращение лимитов на стоимость жилья по основной льготной госпрограмме, а также повышение ставок по рыночным программам.

В пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы отмечается, что индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) будет добавлено в программу льготной ипотеки под 7% годовых.

С начала запуска программы «Дальневосточная ипотека» жители ДФО получили свыше 25 тысяч кредитов на общую сумму около 96 млрд рублей. Такие данные Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики приводит «ФедералПресс».