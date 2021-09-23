Глава МИД Сирии Микдад заявил, что санкции США душат народ республики

Дамаск, 23 сентября. Глава Министерства иностранных дел Сирии Фейсал Микдад призвал мировое сообщество увеличить объемы помощи арабской республике, которая страдает из-за экономического кризиса и нехватки базовых медпрепаратов. По словам министра, к подобной ситуации привели санкции США, действующие в отношении страны.

«Санкции, введенные Соединенными Штатами, а также односторонние принудительные меры душат сирийский народ», — заявил Микдад в интервью РИА Новости.

Глава МИД Сирийской Арабской Республики (САР) рассказал, что в государстве растет уровень бедности, а больницам не хватает даже базовых лекарств, в том числе для онкобольных или пациентов с коронавирусом. Такую плачевную ситуацию Микдад связывает с многолетними односторонними санкциями Запада, которые наравне с неутихающим вооруженным конфликтом продолжают оказывать негативное влияние на экономическое положение САР.

Syria: US Blockade & Sanctions Hinder Socioeconomic Recovery https://t.co/KBROLaqNtX — Biagio Della Malva (@in3dmu) September 18, 2021

Призывы к отмене американских санкций в отношении Сирии звучат регулярно, причем как со стороны официального Дамаска, так и от независимых международных наблюдателей. Так, например, в конце 2020 года специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на реализацию прав человека Елена Довгань заявила:

«Санкции являются нарушением прав сирийского народа, чья страна была разрушена 10-летним конфликтом».

По словам правозащитницы, ужесточение санкционного режима усугубляет и без того нестабильную ситуацию в САР. Особенно Довгань обеспокоил пакет мер, известный под названием «Акт Цезаря».

Этот документ, вступивший в силу в июне прошлого года, предусматривает введение всеобъемлющих санкций против физических и юридических лиц, которые связаны с добывающей, перерабатывающей и строительной промышленностью САР. При этом они также затрагивают банковский сектор, торгово-инвестиционную и энергетическую отрасли.

The three shocks:

1) Caesar Act sanctions v Syria approved by Trump admin in Dec 2019 (supported by the EU) led to a depreciation of Syrian pound by 70% of its value v USD in a few months, spurring an inflationary spiral -> food prices almost tripled in 2020. pic.twitter.com/xXLyFQprJh — fadi hassan (@fdhassan) June 16, 2021

И хотя Штаты, объявляя о разработке «Акта Цезаря» публично заявляли, что не хотят навредить мирному населению Сирии, на деле они нанесли колоссальный ущерб арабской республике и ее гражданам, поскольку мешают восстановлению базовой гражданской инфраструктуры.

В целом рестрикции, введенные Вашингтоном за годы сирийской войны, спровоцировали девальвацию национальной валюты республики, а также привели к масштабному скачку цен на топливо, продукты питания и товары первой необходимости.