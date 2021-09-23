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Глава МИД Сирии Микдад заявил, что санкции США душат народ республики
Весь мир
Глава МИД Сирии Микдад заявил, что санкции США душат народ республики
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Дамаск, 23 сентября. Глава Министерства иностранных дел Сирии Фейсал Микдад призвал мировое сообщество увеличить объемы помощи арабской республике, которая страдает из-за экономического кризиса и нехватки базовых медпрепаратов. По словам министра, к подобной ситуации привели санкции США, действующие в отношении страны.

«Санкции, введенные Соединенными Штатами, а также односторонние принудительные меры душат сирийский народ», — заявил Микдад в интервью РИА Новости.

Глава МИД Сирийской Арабской Республики (САР) рассказал, что в государстве растет уровень бедности, а больницам не хватает даже базовых лекарств, в том числе для онкобольных или пациентов с коронавирусом. Такую плачевную ситуацию Микдад связывает с многолетними односторонними санкциями Запада, которые наравне с неутихающим вооруженным конфликтом продолжают оказывать негативное влияние на экономическое положение САР.

Призывы к отмене американских санкций в отношении Сирии звучат регулярно, причем как со стороны официального Дамаска, так и от независимых международных наблюдателей. Так, например, в конце 2020 года специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на реализацию прав человека Елена Довгань заявила:

«Санкции являются нарушением прав сирийского народа, чья страна была разрушена 10-летним конфликтом».

По словам правозащитницы, ужесточение санкционного режима усугубляет и без того нестабильную ситуацию в САР. Особенно Довгань обеспокоил пакет мер, известный под названием «Акт Цезаря».

Этот документ, вступивший в силу в июне прошлого года, предусматривает введение всеобъемлющих санкций против физических и юридических лиц, которые связаны с добывающей, перерабатывающей и строительной промышленностью САР. При этом они также затрагивают банковский сектор, торгово-инвестиционную и энергетическую отрасли.

И хотя Штаты, объявляя о разработке «Акта Цезаря» публично заявляли, что не хотят навредить мирному населению Сирии, на деле они нанесли колоссальный ущерб арабской республике и ее гражданам, поскольку мешают восстановлению базовой гражданской инфраструктуры.

В целом рестрикции, введенные Вашингтоном за годы сирийской войны, спровоцировали девальвацию национальной валюты республики, а также привели к масштабному скачку цен на топливо, продукты питания и товары первой необходимости.

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