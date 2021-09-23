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База ВС РФ в Таджикистане получит новые полевые госпитали и спецтехнику
Армия
База ВС РФ в Таджикистане получит новые полевые госпитали и спецтехнику
mil.ru  /  Минобороны России

Москва, 23 сентября. Российские военные, дислоцирующиеся в Таджикистане, получат новые полевые госпитали, а также медицинскую и специализированную технику.

Как сообщает издание «Известия», ссылаясь на собственные источники в Министерстве обороны РФ, усиление медицинских подразделений 201-й базы в Таджикистане будет проходить параллельно с интенсивной модернизацией бронетехники и вооружения. Так, военным передадут санитарные бронемашины «Линза» и новые реанимобили на базе микроавтобусов.

Решение было принято на фоне ситуации в Афганистане, где минувшим летом власть захватили боевики движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Как сообщает Infox, кризис серьезно повлиял на весь регион. На этом фоне военнослужащие, дислоцирующиеся на 201-й военной базе, уже провели серию учений.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Армия / База ВС РФ в Таджикистане получит новые полевые госпитали и спецтехнику
россия таджикистан вс рф
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