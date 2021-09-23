Депутат Рады Волошин указал на корыстные интересы Турции в отношениях с Украиной

Киев, 23 сентября. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не уважает Украину, а только использует ее в своих интересах, заявил депутат Верховной рады Олег Волошин.

Он напомнил разговор с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, который обещал ему, что президент Турции посетит саммит «Крымской платформы».

«Эрдоган должен был быть на «Крымской платформе» железно, мне лично Кулеба об этом говорил. Я его еще этим упрекал, что вы все это под Эрдогана делаете. Он говорит: «Нет, Эрдоган просто первый подтвердил участие». И не приехал. И не объяснился», — подчеркнл Волошин.

Однако в то же время Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным.

«Вот вам и все отношение к Украине: покупайте наши «Байрактары», пустите наши компании строить дороги, потому что хорошие откаты даем, но уважать вас особо мы не будем», — заключил парламентарий.

Ранее глава МИД Украины заявил, что сроки вступления страны в ряды НАТО пока еще остаются туманными. По его словам, среди стран-участниц Альянса также есть те, кто не желает принимать Украину.