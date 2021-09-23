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Экономист Коган спрогнозировал новый виток финансового кризиса

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 09:24
Экономика
Экономист Коган спрогнозировал новый виток финансового кризиса
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 сентября. Главной угрозой для рубля может стать новый виток финансового кризиса, из-за которого последует снижение российской нацвалюты, заявил экономист Михаил Коган.

В настоящий момент рубль укрепляется по двум причинам: из-за подъема цен на нефтегазовые продукты и из-за роста рынка в целом, отметил эксперт в беседе с «Российской газетой». Кроме того, нестабильная ситуация с газовыми котировками в ЕС подталкивает фондовые индексы, что стимулирует инвесторов еще больше вкладываться в Россию.

Политические угрозы для российской валюты также отошли на второй план из-за ситуации в Китае и газового кризиса в Евросоюзе, добавил специалист. При самом негативном для РФ сценарии доллар может достичь 80 рублей, а евро — 100 рублей.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ранее заявил, что курс рубля к доллару на этой неделе будет держаться в районе 72–73,5 рубля, к евро — 84,5–86 рубля.

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