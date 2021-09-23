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Израильский беспилотник потерпел крушение на территории Сирии
Армия
Израильский беспилотник потерпел крушение на территории Сирии
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда / Алексей Буров

Иерусалим, 23 сентября. Израильский беспилотный летательный аппарат из-за неисправности упал на территории Сирии, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Инцидент произошел 22 сентября. Отмечается, что беспилотник потерпел крушение в ходе рутинной операции на сирийской территории. Дрон упал из-за технических неполадок, говорится в сообщении. По этому делу уже начали «расследование причин инцидента», добавили в пресс-службе.

Ранее обозреватели индийского издания EurAsian Times сообщили, что Израиль и США начали совместную разработку системы противоракетной обороны. Согласно задумке, вооружение создается, чтобы можно было перехватывать российские снаряды.

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