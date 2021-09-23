Израильский беспилотник потерпел крушение на территории Сирии

Иерусалим, 23 сентября. Израильский беспилотный летательный аппарат из-за неисправности упал на территории Сирии, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Инцидент произошел 22 сентября. Отмечается, что беспилотник потерпел крушение в ходе рутинной операции на сирийской территории. Дрон упал из-за технических неполадок, говорится в сообщении. По этому делу уже начали «расследование причин инцидента», добавили в пресс-службе.

Ранее обозреватели индийского издания EurAsian Times сообщили, что Израиль и США начали совместную разработку системы противоракетной обороны. Согласно задумке, вооружение создается, чтобы можно было перехватывать российские снаряды.