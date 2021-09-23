Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 сентября 10:00
09:57
Экономика
«Газпром нефть»: параметры сделки ОПЕК+ отвечают условиям рынка
09:57
Происшествия
В Москве скончалась вдова авиаконструктора Вано Микояна
09:55
Происшествия
В Петербурге изнасиловали подростка в состоянии наркотического опьянения
09:55
Общество
Какие изменения в правилах дорожного движения ждут Россиян
09:54
Общество
Новая противокоронавирусная вакцина от НИИ гриппа прошла доклинические исследования
09:54
Общество
Российский педиатр Баранов призвал ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей
09:51
Происшествия
Парашютисты прыгнули с многоэтажки на Ленинском проспекте в Москве
09:49
Весь мир
Глава МИД Сирии Микдад заявил, что санкции США душат народ республики
09:46
Происшествия
Представители МЧС по Хабаровскому краю не подтвердили сведения о гибели экипажа Ан-26
09:45
Политика
Инаугурация главы Хабаровского края Дегтярева состоится 24 сентября
Все новости

Чехия направила России и ряду стран просьбу о правовой помощи по делу Врбетице
Политика
Чехия направила России и ряду стран просьбу о правовой помощи по делу Врбетице
pixabay.com

Прага, 23 сентября. Надзирающий прокурор Чехии Мартин Малуш сообщил, что страна запросила у России и еще ряда стран правовую помощь по делу о взрывах военных складов в деревне Врбетице.

По словам Малуша, дело в том, что расследование дела Врбетице затрагивает несколько европейских стран. Чехия уже получила правовую поддержку от ряда государств, которую сейчас анализирует. Вместе с тем Прага проводит масштабное расследование, в результате которого планирует составить «карту перемещений и контактов подозреваемых лиц, особенно в ближайшем временном контексте расследуемых деяний», добавил прокурор.

Кроме того, следователи собирают доказательства, указывающие на мотивы случившегося. Как долго будет длиться расследование дела, в прокуратуре оценить не могут, заключил Малуш.

Ранее чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек заявил, что Россия «не готова» к улучшению отношений с Прагой. Дипломат напомнил, что Чехия до сих пор находится в российском списке недружественных стран, поэтому говорить про улучшение отношений пока рано.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Чехия направила России и ряду стран просьбу о правовой помощи по делу Врбетице
россия чехия врбетице
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru