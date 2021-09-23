Чехия направила России и ряду стран просьбу о правовой помощи по делу Врбетице

Прага, 23 сентября. Надзирающий прокурор Чехии Мартин Малуш сообщил, что страна запросила у России и еще ряда стран правовую помощь по делу о взрывах военных складов в деревне Врбетице.

По словам Малуша, дело в том, что расследование дела Врбетице затрагивает несколько европейских стран. Чехия уже получила правовую поддержку от ряда государств, которую сейчас анализирует. Вместе с тем Прага проводит масштабное расследование, в результате которого планирует составить «карту перемещений и контактов подозреваемых лиц, особенно в ближайшем временном контексте расследуемых деяний», добавил прокурор.

Кроме того, следователи собирают доказательства, указывающие на мотивы случившегося. Как долго будет длиться расследование дела, в прокуратуре оценить не могут, заключил Малуш.

Ранее чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек заявил, что Россия «не готова» к улучшению отношений с Прагой. Дипломат напомнил, что Чехия до сих пор находится в российском списке недружественных стран, поэтому говорить про улучшение отношений пока рано.