Москва, 23 сентября. Несостоятельность расчета Европы стала очевидна после рекордного роста цен на газ, отметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Европейцы продолжают политизировать тему газопровода «Северный поток — 2», хотя это бьет по положению регионального рынка. Такую точку зрения Федоров высказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Европейские чиновники продвигают мнение о виновности России в топливном кризисе. Предполагается, что лоббирование «СП-2» является основной причиной роста цен на голубое топливо.

«Газ в 2021 году вырос более чем в три раза, но обвинения в адрес РФ продолжатся. Европейцам необходимо найти козла отпущения в том энергетическом кризисе, который они сами создали», — считает Федоров.

Политолог выразил надежду, что ЕС вернется к разумному взгляду на рыночные отношения.

В реальности Россия не намерена шантажировать Брюссель или Киев через спекуляции с поставками топлива. Постепенное сворачивание транзита через украинскую ГТС стало следствием недальновидной политики самого Киева, пишет обозреватель ФАН.

Немецкий политолог Александр Рар ранее подтвердил, что проблемы с газом в Европе стали следствием «полного просчета» Брюсселя и Вашингтона. Сейчас они пытаются «сделать крайней» РФ, цитирует его INFOX.