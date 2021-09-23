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Политолог Федоров объяснил провал европейской энергетической стратегии

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 09:21
Экономика
Политолог Федоров объяснил провал европейской энергетической стратегии
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 сентября. Несостоятельность расчета Европы стала очевидна после рекордного роста цен на газ, отметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Европейцы продолжают политизировать тему газопровода «Северный поток — 2», хотя это бьет по положению регионального рынка. Такую точку зрения Федоров высказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Европейские чиновники продвигают мнение о виновности России в топливном кризисе. Предполагается, что лоббирование «СП-2» является основной причиной роста цен на голубое топливо.

«Газ в 2021 году вырос более чем в три раза, но обвинения в адрес РФ продолжатся. Европейцам необходимо найти козла отпущения в том энергетическом кризисе, который они сами создали», — считает Федоров.

Политолог выразил надежду, что ЕС вернется к разумному взгляду на рыночные отношения.

В реальности Россия не намерена шантажировать Брюссель или Киев через спекуляции с поставками топлива. Постепенное сворачивание транзита через украинскую ГТС стало следствием недальновидной политики самого Киева, пишет обозреватель ФАН.

Немецкий политолог Александр Рар ранее подтвердил, что проблемы с газом в Европе стали следствием «полного просчета» Брюсселя и Вашингтона. Сейчас они пытаются «сделать крайней» РФ, цитирует его INFOX.

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Все новости / Экономика / Политолог Федоров объяснил провал европейской энергетической стратегии
газ европа энергетика северный поток 2 рынок газа газовый кризис
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