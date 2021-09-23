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Серов заявил, что первая жена Крутого считала его неудачником
Шоу-бизнес
Серов заявил, что первая жена Крутого считала его неудачником
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 23 сентября. Певец Александр Серов рассказал о сложных отношениях своего друга Игоря Крутого с первой супругой. По его словам, женщина резко высказывалась о композиторе.

Серов общался с Еленой Бутомой — первой женой композитора. В разговоре с ним женщина говорила, что Крутой «закрутился» и скоро они разведутся.

«Он спросил о причинах. Она ответила, что не любит неудачников. А кем оказался Игорь?» — заявил Серов в эфире программы «Судьба человека».

Присутствовавший в студии Крутой уточнил, что Серов «нарисовал индийский фильм». По словам артиста, он тяжело переживал уход жены. Но как уверен музыкант, каждый мужчина должен пройти через это.

«Злости не было. Просто все совпало. Умер как раз отец. Беда не приходит одна. Со всех сторон начинает все сыпаться. У меня было несколько таких тяжелых периодов в жизни. Здесь важно было сохранить дух и стержень», — пояснил 67-летний композитор.

Крутой познакомился с первой женой в 1979 году. Отношения были разорваны спустя пару лет. В браке у музыканта и его возлюбленной родился сын Николай. Летом артист перестал скрывать своего внебрачного сына Якова. Раньше композитор не признавал наследника от любовницы из прошлого.

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